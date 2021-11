Tod eines 57-jährigen in Tirol - Tochter noch nicht befragt

Nach dem gewaltsamen Tod eines 57-jährigen Mannes in Neustift im Stubaital am Samstagnachmittag liefen die Ermittlungen am Sonntag auf Hochtouren. Entscheidende neue Erkenntnisse gab es am Sonntagvormittag allerdings keine. Die Obduktion des Leichnams dauerte zu Mittag noch an, die tatverdächtige 28-jährige Tochter konnte weiter nicht befragt werden. Mit ihrer Einvernahme war am Sonntag nicht mehr zu rechnen, sagte Katja Tersch, Leiterin des Tiroler Landeskriminalamts.

Der 57-Jährige war am Samstagnachmittag in seiner Wohnung zu Tode gekommen, die Leiche wies multiple Stichverletzungen auf. Im Vorfeld der vermuteten Messerattacke dürfte es eine heftige Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter gegeben haben. Die 28-Jährige, die mit ihrem Vater nicht unter einem gemeinsamen Dach wohnt, erlitt Schnittverletzungen an den Händen. Als wahrscheinliche Tatwaffe wurde am Tatort ein Küchenmesser sichergestellt.

Auf das Gewaltverbrechen wurden die Einsatzkräfte durch den Anruf einer Frau gegen 17.00 Uhr aufmerksam. Sie sagte am Telefon, "dass etwas Schlimmes passiert sein soll".