Tochter verklagt Mutter: Streit um Haus und Geld in Vorarlberg

Feldkirch - Klägerin fordert vor Gericht 20.000 Euro für Investitionen ins Haus ihrer Mutter. Diese verlangt als Gegenforderung eine Darlehensrückzahlung.

Strittig

Die Klägerin fordert in dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch von ihrer Mama 20.000 Euro. Damit will sie sich die Investitionen ins Haus ihrer Mutter abgelten lassen. In dem alten Haus hat die Klägerin zusammen mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Kind einige Zeit gewohnt. Strittig ist, was Mutter und Tochter miteinander mündlich vereinbart haben. Die von Rechtsanwalt Anton Tschann vertretene Tochter erklärt, ihr sei zugesagt worden, sie dürfe unentgeltlich und unbefristet in dem Haus wohnen und müsse nur für die Betriebskosten aufkommen. Ihre Mutter habe versprochen, ihr das Haus bald zu schenken. Mit der Zustimmung ihrer Mama habe sie das Haus renovieren und einen Parkplatz erstellen lassen.