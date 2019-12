Tobias Pötzelsberger ist "Journalist des Jahres"

Der ORF-Anchorman Tobias Pötzelsberger ist 2019 der "Journalist des Jahres". Das gab der Oberauer-Verlag am Freitag bekannt. Der 36-Jährige wurde bekannt durch seinen Moderations-Marathon rund um das Ibiza-Video und leitete in Folge auch die heurigen ORF-"Sommergespräche". Der ORF ist wieder "Redaktion des Jahres", Johannes Bruckenberger von der APA "Chefredakteur des Jahres".

Pötzelsberger wurde von den Teilnehmern der Online-Abstimmung als "unaufgeregt, seriös, kompetent und schlagfertig beschrieben", teilte der Verlag des Branchenblatts "Der österreichische Journalist" mit. Am Ibiza-Wochenende in Mai habe er eine "journalistische Top-Leistung" absolviert.

Der Sonderpreis der "Journalist"-Redaktion für das Lebenswerk geht an Peter Michael Lingens. "Er prägte den Qualitätsjournalismus in Österreich durch Jahrzehnte - nicht nur beim ,profil'", lautet die Begründung der "Journalist"-Jury. Leila Al-Serori, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer erhalten gemeinsam mit den Teams der "Süddeutschen Zeitung" (Oliver Das Gupta, Peter Münch) und des "Spiegel" (Maik Baumgärtner, Vera Deleja-Hotko, Martin Knobbe, Walter Mayr, Alexandra Rojkov, Wolf Wiedmann-Schmidt) einen Sonderpreis für Investigation. Und über einen Sonderpreis für "Analyse" kann sich der Politikwissenschafter Peter Filzmaier freuen.

Johannes Bruckenberger holte gleich in seinem ersten Jahr an der Spitze der APA-Chefredaktion den Titel "Chefredakteur des Jahres". In der Kategorie Innenpolitik geht die Auszeichnung an Andreas Koller ("Salzburger Nachrichten"), Michael Nikbakhsh ("profil") ist Wirtschaftsjournalist des Jahres. Ebenfalls beim "profil" ist mit Stefan Grissemann der Kulturredakteur des Jahres. ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch setzte sich in der Kategorie Außenpolitik/EU durch, Lisa Gadenstätter (ORF) in der Chronik. Alina Zellhofer (ORF) wurde zur Sportjournalistin des Jahres erklärt, Harald Fidler vom "Standard" erneut als Medienredakteur des Jahres geehrt.