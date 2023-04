Tiwag sieht AK-Forderungen großteils erfüllt

Nach der Ankündigung einer Klage der Tiroler Arbeiterkammer gegen den landeseigenen Energieversorger Tiwag wegen geplanter Strompreiserhöhungen ist die Führungsriege des Unternehmens am Montag erneut ausgerückt, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. "Wir haben die AK-Forderungen großteils erfüllt", sagte Vorstandschef Erich Entstrasser vor Journalisten. Laut AK bleibt die "Klagsandrohung" aufrecht, man warte aber mit der Einbringung vorerst noch ab, hieß es zur APA.

Zuvor hatten Entstrasser und Tiwag-Aufsichtsratsvorsitzender Eduard Wallnöfer an die Interessensvertretung appelliert, sich die "Klage noch einmal zu überlegen". Bei der Tiroler Arbeiterkammer sah man auf Nachfrage zwar ebenso "einige Forderungen erfüllt". Vor allem in Sachen "Transparenz" beim Zustandekommens der Preisgestaltung gebe es aber "noch Nachschärfungsbedarf", sagte Domenico Rief von der wirtschaftspolitischen Abteilung der Tiroler AK: "Je nachdem wie die restlichen Schritte seitens der Tiwag jetzt ausfallen, prüfen wir die Möglichkeiten". Falls es zu einer Klage komme, würde man dann den Verein für Konsumenteninformation (VKI) damit beauftragen und "eine Verbandsklage beim Landesgericht einbringen", so Rief. AK-Chef Erwin Zangerl kündigt ebenfalls an, bei seiner Haltung in Bezug auf die Klagen zu bleiben: "Es braucht Transparenz, ansonsten verläuft jede Verhandlung quasi im luftleeren Raum. Wir werden uns jetzt ansehen, wie transparent die Tiwag sein will."