Titelverteidigerin Muguruza in zweiter Wimbledon-Runde

Wie am Vortag ihr männliches Pendant Roger Federer ist am Dienstag Garbine Muguruza als Titelverteidigerin souverän in die zweite Runde des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon eingezogen. Die als Nummer drei gesetzte Spanierin besiegte in ihrem Auftakt-Einzel die Britin Naomi Broady 6:2,7:5 und trifft als nächstes auf die Belgierin Alison van Uytvanck oder die Slowenin Polona Hercog.

Bei den Herren war von den frühen Dienstag-Spielen ein glatter 6:3,6:4,6:3-Erfolg von Juan Martin del Potro gegen den Deutschen Peter Gojowczyk international am bedeutendsten. Der Halbfinalist von 2013 trifft in der zweiten Runde mit Feliciano Lopez auf einen Könner auf Rasen. Der Spanier spielt sein 66. Major in Folge, womit er den Schweizer Roger Federer als bisherigen Rekordhalter abgelöst hat.