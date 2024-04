Titelverteidiger Rublew in Monte Carlo schon ausgeschieden

Titelverteidiger Andrej Rublew ist am Mittwoch in seinem Auftaktmatch beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo überraschend schon ausgeschieden. Der Weltranglisten-Sechste aus Russland musste sich nach 100 Minuten dem Australier Alexei Popyrin mit 4:6,4:6 beugen. Rublew hatte im Vorjahr in Monaco seinen ersten und bisher einzigen ATP-1000-Titel geholt.

Österreichs Vorjahresfinalist im Doppel hat hingegen bereits am Dienstag die Auftakt-Hürde überstanden. Sam Weissborn (ATP-50.) besiegte an der Seite des Lokalmatadors Romain Arneodo die Franzosen Ugo Humbert/Fabrice Martin (FRA) mit 7:6(0),7:6(2). Das Duo, das nun mit Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin wieder auf Franzosen trifft, ist nur dank Wildcard dabei und stand zuletzt in Estoril im Halbfinale.