Titeltraum von Belgiens "Goldener Generation" ausgeträumt

Die Enttäuschung im Lager der Belgier nach dem verlorenen Halbfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft war groß. Besonders schmerzte die "Roten Teufel" die Art und Weise, wie man Frankreich beim 0:1 (0:0) am Dienstag in St. Petersburg unterlegen war. "Es ist eine Schande für den Fußball, dass Frankreich dieses Spiel gewonnen hat", schimpfte Goalie Thibaut Courtois im belgischen TV.

“Es ist einfach frustrierend, Frankreich hat nichts für das Spiel gemacht, sie haben mit elf Spielern vor dem eigenen Tor verteidigt.” Frankreichs Samuel Umtiti war in einem von Taktik geprägtem Spiel kurz nach Seitenwechsel nach einem Eckball zur Stelle. “Es ist ihr Recht so zu spielen. Schon gegen Uruguay haben sie nur zweimal auf das Tor geschossen und dabei von einem Tormann-Fehler profitiert”, monierte Courtois die Spielweise der Franzosen. Sein Team- und Clubkollege von Chelsea, Eden Hazard, ergänzte: “Ich würde lieber mit diesem belgischen Team verlieren als mit diesem französischen gewinnen.”

Teamchef Roberto Martinez zeigte sich gefasster. “Es war ein enges Spiel mit wenigen Torszenen. Heute hat eine Standardsituation den Unterschied ausgemacht.” Gespalten sah er die ungeliebte Aufgabe, die am Samstag erneut in St. Petersburg auf sein Team wartet. “Es ist schwer mit dieser Emotion umzugehen. Du bist enttäuscht, weil du im Halbfinale ausgeschieden bist. Es ist nicht einfach, dem Spiel um Platz drei in diesem Moment etwas Positives abzugewinnen, aber man hat nicht oft die Möglichkeit WM-Dritter zu werden.” Beim bisher einzigen Versuch verlor Belgien 1986 das kleine Finale gegen Frankreich 2:4 nach Verlängerung.