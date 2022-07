Titelteilung zwischen den beiden Ländle-Kontrahenten

Der Rollhockey-Nachwuchs kämpfte am Wochenende um die ÖM-Krone.

Dornbirn/Wolfurt. Auch für die Rollhockey-Nachwuchs-Cracks ging es am letzten Wochenende in der Hockey Arena in Wolfurt um die Titelentscheidungen und die wurden wie bei den „Großen“ ebenfalls unter dem RHC Dornbirn und dem RHC Wolfurt ausgemacht. Die Dornbirner hatten in den Kategorien U9 und U13 die Nase vorne, die Silberne holten sich die U11 und U15-Junioren.

Torverhältnis brachte Entscheidung

Früh aus den Federn mussten die U9-Junioren, denn um 9.00 Uhr wurde bereits das Rückspiel angepfiffen. Die Hausherren setzten sich zwar knapp 3:1 durch und die die Dolce-Schützlinge standen angesichts des zeitigen Anpfiffs etwas neben der Spur, trotzdem durften sich die Dornbirner am Ende über den Österreichischen Meistertitel freuen. Entschieden hatte das bessere Torverhältnis, da die Gäste mit einem hohen 10:1 Heimerfolg im Rücken angereist waren.

Bei den U11-Junioren hatte nach dem ersten Durchgang Wolfurt mit einem Tor Vorsprung die Nase vorne, auch auf eigenem Terrain gingen die Hofsteiger immer wieder in Führung. 45 Sekunden vor Ende witterten die Dornbirner mit dem Ausgleich nochmals die Chance mit einem weiteren Tor ein Penaltyschiessen, um den ÖM-Titel zu erzwingen, doch Wolfurt schoss Sekunden vor Schluss mit dem 4:3 die Entscheidung und somit die Jochum-Truppe zu Silber.

Klare Sache und Spannung pur

Für klare Verhältnisse sorgten die U13-Junioren bereits in Dornbirn (14:1), auch bei den Rot/Schwarzen dominierte an diesem Tag nur das Team um Coach-Duo Hagspiel/Fässler. Mit einem ungefährdeten 9:2 Sieg sicherten sich die U13 den deutlichsten ÖM-Titelgewinn aller Teams.

Wesentlich spannender ging es bei der U15 her. Dornbirn war mit dem Ein-Tor-Vorsprung vom Hinspiel und einer 2:0 Pausenführung am Sonntag dem Titel schon sehr nah, doch Wolfurt startete eine fulminante Aufholjagd durch Vierfach-Schütze Rohner und drehte den Spieß in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Am Ende verpassten die Schwarz/Gelben um ein Tor das Erzwingen eines Penaltyschießens und wurden Vizemeister.

„Gratulation an alle Teams für die sensationellen Leistungen. Es war eine sehr erfolgreiche Saison, auf die alle Trainer und Spieler stolz sein können“, zeigte sich RHC-Präsident Herbert Schrattner begeistert. Mit allen Kategorien erreichte der RHC Dornbirn in der Schweizer Meisterschaft die Finalrunde, zudem glänzten die U9- und U13-Junioren mit dem ÖM-Titel und die U11- sowie die U15-Junioren mit einer Silbernen. „Das gebührt einem großen Bravo!“, so Schrattner abschließend. (cth)

ÖM-Nachwuchs Finale

U9, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn 3 : 1 (3 : 1)

U11, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn 4 : 3 (3 : 0)

U13, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn 2 : 9 (1 : 6)