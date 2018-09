Tischtennishelden mit der Mission Spaß und Gemeinschaft

Die 7. Oberschorbacher Ping Pong WM schrieb wieder Festgeschichte.

So geschehen vergangenen Samstag in der Viehmarkthalle im Schoren. Tierisch gut war dementsprechend die Stimmung bei dem bereits legendären und einzigartigem Turnier, das heuer zum siebten Mal stattfand. Neben den Organisatoren, der Fasnatzunft Oberschorbach, lassen es sich jährlich zahlreiche prominente Vertreter nicht nehmen, an der „WM der etwas anderen Art“ mitzuwirken. Da ist dann nicht nur sportlicher Ehrgeiz (aber vor allem Spaß) an der Tischtennisplatte garantiert, sondern auch viel gute Stimmung auf der Tribüne und an der Partytheke. Und nicht zu vergessen enorme Kreativität beimn der außergewöhnlichen Wettkampfuniformen inklusive origineller Namensauwahl was die Teams betrifft.