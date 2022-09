Tirols SPÖ-Chef Dornauer strebt "klaren 2er" an

Der Tiroler SPÖ-Landesparteivorsitzende Georg Dornauer hat für die Landtagswahl am 25. September ein Wahlziel genannt: "Ich möchte einen klaren 2er anstreben. Zu dem stehe ich - das ist mein persönlich formuliertes Ziel", sagte er in "Tirol Live", dem Online-Talk der "Tiroler Tageszeitung". Bisher wollte Dornauer dahingehend kein deutliche Ansage machen. Er blieb jedoch dabei, dass eine Zweierkoalition die vernünftigere Variante sei.

Sollte es die SPÖ nicht in eine Regierung schaffen, will sich Dornauer nicht auf sein Amt als Bürgermeister in Sellrain zurückziehen. "Ich würde mich mit meinen Freundinnen und Freunden in der SPÖ beraten, ob wir mit mir in der Oppositionsarbeit weitermachen sollen. Ich gehe davon aus, dass ich diesen Auftrag bekommen würde", sagte er. Dornauer ging nicht davon aus, "dass eine Dreierkoalition fünf Jahre halten würde".