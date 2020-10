Tirols LHStv. Geisler positiv auf Corona getestet

Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) ist mit dem Coronavirus infiziert. Ein am Montag durchgeführter Schnelltest habe ein positives Ergebnis erbracht, informierte am Montagabend die Pressestelle des Landes. Geisler weise grippeähnliche Symptome auf und werde in der Quarantänezeit im Homeoffice seinen Aufgaben nachkommen. Kontakt mit weiteren Mitgliedern der Landesregierung habe in den vergangenen Tagen nicht bestanden, hieß es.

Der Landeshauptmann-Stellvertreter habe nach dem Auftreten erster Symptome umgehend einen Schnelltest machen lassen. Am Dienstag werde zur Absicherung noch ein PCR-Test vorgenommen. Geisler werde im Homeoffice mit der Landesregierung und den Einsatzstäben digital und per Videokonferenz in engem Einsatz stehen, wurde versichert.

Ebenfalls im Homeoffice befindet sich Geislers Regierungskollege Bernhard Tilg (ÖVP). Im "engen persönlichen Umfeld" des Gesundheitslandesrats ist ein Corona-Fall aufgetreten, Tilg gilt als Kontaktperson der Kategorie I. Ein bei Tilg am Sonntag durchgeführter Coronatest fiel negativ aus, er hat laut Mitteilung des Landes auch keine Symptome.