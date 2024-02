Tirols Ärztechef drängt auf Belohnung zur Patientensteuerung

Tirols Ärztekammerchef Stefan Kastner drängt vehement auf ein Bonus- bzw. "Belohnungssystem", um Patientenströme vermehrt weg von den Spitälern hin zu einem gestärkten, kassenärztlichen niedergelassenen Bereich zu lenken oder für eine andere schnelle Abklärung zu sorgen. So könnte jemand etwa eine Ermäßigung des Sozialversicherungsbeitrages bekommen, sollte er z. B. die Hotline "1450" in Anspruch nehmen, bevor er sich ins Spital begibt, sagte Kastner im APA-Interview.

"Man muss alle Möglichkeiten von Bonifikationen in Betracht ziehen, wenn sich ein Patient an die Regeln im System hält und alle Möglichkeiten ausschöpft, bevor er Krankenhäuser aufsucht", forderte Kastner und betonte gleichzeitig die Wichtigkeit eines solchen "Bonussystems", um die Spitäler zu entlasten. Der Ärztekammerpräsident zeigte sich vom Erfolg einer solchen Maßnahme überzeugt. Dass ein derartiges Modell funktioniere, zeige etwa die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS). Dort müssten Versicherte, die gewisse Gesundheits-Vorsorgeziele erreichen, weniger Selbstbehalt zahlen - statt 20 nur zehn Prozent. "Das funktioniert", erklärte Kastner.

Erst in einem möglichen zweiten Schritt - sollte die Vorgehensweise mit Belohnungen nicht funktionieren - konnte sich Tirols Ärztechef auch Sanktionen vorstellen. Und brachte dabei auch eine Ambulanzgebühr für derartige Fälle ins Spiel - wiewohl er wisse, dass eine solche Gebühr politisch wohl nicht durchzusetzen wäre. Aber Menschen zu "bestrafen" sei nicht sein Ansatz, es gehe in erster Linie um Aufklärung und Bewusstseinsbildung. Eines sei aber auch klar: Vor der Einführung eines Belohnungs- oder Sanktionssystems sei es unabdingbar, dass die Hotline "1450" auch entsprechend ausgebaut und mit Ressourcen ausgestattet ist, was für einen derartigen Einsatz noch nicht der Fall sei. Es gehe um eine rasche telefonische Abklärung, um Hilfe für den Einzelnen - ob Beschwerden wirklich Grund genug sind, gleich ein Krankenhaus aufzusuchen - und gleichzeitig eine notwendige Steuerung für die Allgemeinheit sicherzustellen, meinte Kastner, der bereits vor einem Jahr eine "1450"-Offensive verlangt hatte.

Den entscheidenden Schlüssel, den Mangel an Kassenvertragsstellen bzw. niedergelassenen Ärzten in den Griff zu bekommen, ortete Kastner indes in einem österreichweiten, gemeinsamen "Honorar- oder Leistungskatalog": "Der muss attraktiv sein. Und es ist klar: Man wird dafür Geld brauchen. Wenn alle Beteiligten wollen, dann kann man noch heuer alles Relevante verhandeln." "Das ist eine Jahrhundertchance. Dann kommt es zur Entlastung der Ambulanzen und Spitäler", zeigte sich der Ärztekammerpräsident überzeugt. Der Vertrag müsse "gut nachvollziehbar für die einzelnen Kollegen sein und es darf keine Limits in der alten Form geben. Es muss ein vernünftiges Einkommen und zeitgemäße Arbeitsbedingungen für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte herauskommen." Der Bund müsse bereit sein, die Sozialversicherungen entsprechend finanziell zu unterstützen - dann werde man einen Gesamtvertrag zustandebekommen.