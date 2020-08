Tiroler Wirtschaftsbund fordert klare Regeln für Apres-Ski

Während noch Ein- und Ausreisebestimmungen der laufenden Sommersaison das große Thema sind, macht sich der Tiroler Wirtschaftsbund Sorgen über die kommende Wintersaison. Vor allem die Frage, unter welchen Bedingungen Apres-Ski-Bars öffnen dürfen, sei noch nicht beantwortet worden. Der Wirtschaftsbund forderte daher am Dienstag klare Regeln, denn es stehe "zu viel auf dem Spiel".

Man müsse hier "restriktiv" vorgehen - vor allem um "uns eine weitere Flut an Negativschlagzeilen möglichst" zu ersparen. Es brauche daher "klare, strenge und umsetzbare Regelungen" - auch was die Entschädigung für Betriebe mit Umsatzeinbußen betrifft - die "zeitgerecht und nicht in letzter Minute" auf den Weg gebracht werden.