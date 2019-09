Tiroler Wanderer verletzte sich bei Sturz in NÖ am Kopf

Ein 54-jähriger Tiroler ist am Sonntag im Bezirk Neunkirchen auf dem Kammweg zwischen Preinerwand und Jakobskogel gestürzt. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, teilte die Bergrettung Reichenau an der Rax in einer Aussendung mit. Insgesamt kam es seit Freitag zu drei Vorfällen in dem Gebiet.

Am Samstag zog sich ein Wanderer aus Wien bei einem Sturz im Promiskagraben (Schneeberg) eine Knieverletzung zu. Der Wirt der Knofelebenhütte brachte den Mann mit dem Pkw zur Hütte, von wo er mit dem Einsatzfahrzeug der Bergrettung Reichenau abgeholt wurde, hieß es in der Aussendung. Am Freitag klagte ein 77-Jähriger auf der Seehütte über starke Herzbeschwerden. Er wurde nach der Erstversorgung durch Bergretter vom Hubschrauber "Christophorus 3" ins Tal geflogen.