Tiroler und Salzburger Ermittler hoben Schlepperring aus

Ermittler aus Tirol und Salzburg haben einen Schlepperring ausgehoben. Insgesamt wurden sechs Beschuldigte - darunter ein 51-jähriger Pakistani und ein 33-jähriger Rumäne - festgenommen. Sie sollen mindestens 30 Fahrten für 80 Menschen von Italien über Deutschland nach Österreich und auch retour organisiert haben, gab das LKA am Mittwoch bekannt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Festnahme eines Ungarn im Oktober des vergangenen Jahres, der mit drei pakistanischen Staatsbürgern im Auto in Schönberg im Stubaital festgenommen worden war. Die weiteren Nachforschungen führten dann zu den zwei mutmaßlichen Haupttätern. Der 51-jährige Pakistani, der laut Ermittlern als Kopf der Bande anzusehen ist, wurde schließlich im Juli in Salzburg festgenommen. Für den Rumänen (33) klickten zeitgleich in Bischofswiesen in Deutschland die Handschellen.