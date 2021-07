Tiroler überlebte Lawinenunglück am K2

Der Tiroler Bergsteiger Stephan Keck hat vergangene Woche ein Lawinenunglück am K2 (8.611 Meter) an der Grenze zwischen China und Pakistan überlebt. Sein 68-jähriger schottischer Gefährte kam unter der Lawine ums Leben, zitierte die "Kronen Zeitung" die Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Keck sagte, er habe "wie durch ein Wunder überlebt", die Männer waren mit demselben Seil gesichert. Kecks zweiter Begleiter, ein Spanier, überlebte das Unglück ebenfalls.

Nachdem die Lawine seinen Bergkameraden getötet hatte, konnte er sich vor nachkommenden Lawinen in Sicherheit bringen. Keck und der Spanier wurden von einem Militärhubschrauber gerettet.