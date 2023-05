Tiroler Mediziner warnen vor CO-Grillunfällen

Mit den steigenden Temperaturen rücken wieder Kohlenmonoxid-Unfälle verstärkt ins Visier. Während in Wien vor allem Gasthermen und Klimageräte im Fokus stehen, machen Tiroler Mediziner nun auf die Gefahr von Grillunfällen aufmerksam. Uwe Klingkowski und Benoit Bernar vom Department für Kinder- und Jugendheilkunde der Universitätsklinik Innsbruck appellierten im APA-Interview an die Ärzteschaft, Patienten bei unklarer Symptomatik auf eine mögliche CO-Vergiftung zu testen.

"Unspezifische Symptome, die man sich nicht erklären kann, können in einer CO-Vergiftung begründet sein", merkte Klingkowski an. Symptome können "unklare Verwirrtheitszustände, plötzliche Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen oder Krampfanfälle" sein, erklärte der Ärztliche Leiter der Pädiatrischen Intensivstation. Bei einer Überprüfung mit einfachen Geräten zur Messung der Sauerstoffsättigung kann eine CO-Vergiftung nicht erkannt werden. Die Kohlenmonoxid-Konzentration im Körper könne verlässlich nur durch eine Blutgasanalyse bestimmt werden, bei der eine "ganz geringe Menge an Blut - wie bei einem Zuckertest" binnen weniger Minuten analysiert wird.

Die Behandlung erfolgt dann in einer hoch dosierten Sauerstoffgabe, weil nur ein erhöhter Sauerstoffpartialdruck das Kohlenmonoxid verdränge. Weiters gebe es die Möglichkeit der Druckkammer, wo ein noch höherer Sauerstoffpartialdruck durch Erhöhung des Umgebungsdruckes möglich sei, sagte Klingkowski. In Österreich gibt es in Graz eine Druckkammer, in Tirol werden Betroffene aber meist nach Murnau in Deutschland gebracht. Dass Patientinnen und Patienten an der Kinderklinik intensivmedizinisch betreut werden müssen, komme jedoch "sehr, sehr selten vor", berichtete der Mediziner. Laut tirol kliniken wurden im vergangenen Jahr in den Krankenhäusern in Innsbruck und Hall weniger als zehn Menschen mit einer CO-Vergiftung als Hauptdiagnose eingeliefert, Zusatzdiagnosen sind dabei aber nicht berücksichtigt, hieß es.