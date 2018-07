Tiroler "Maximilianjahr 2019": Lightshow und Schnitzeljagd

Mit der "Lightshow MAX 500", einer virtuellen, schnitzeljagdähnlichen "Maximilian-Rallye", sonstigem Rahmenprogramm und Kunst im öffentlichen Raum will Tirol das "Maximilianjahr 2019" anlässlich des 500. Todestages von Kaiser Maximilian I. begehen. Damit wolle man vor allem auch ein junges Publikum und Familien ansprechen, erklärten die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz am Montag.

Damit diesem in Tirol auch architektonisch überaus einflussreichen Kaiser – man denke nur an das Goldene Dachl oder die Hofburg in Innsbruck – ausreichend Tribut gezollt wird, begnügt man sich nicht mit Schnitzeljagd und einer aufwendigen Lasershow, die am 19. November im Innenhof der Hofburg das Gedenkjahr ganz offiziell einläuten wird. Man wolle das “Maximale” herausholen, übte sich Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) in Wortspielen. Zu diesem Maximum soll beispielsweise der bereits im Rahmen eines Schulprojektes kreierte “Max-Burger” beitragen, von dem sich Palfrader wünschte, dass sich dieser sehr bald auf zahlreichen Speisekarten in Tirol befinden möge. Nicht zuletzt werde das Musikfestival “Die sieben Leben des Maximilian” an sieben Orten in ganz Tirol – darunter etwa Lienz, Landeck, Schwaz oder Innsbruck – ein Highlight darstellen, prognostizierte die Kulturlandesrätin.