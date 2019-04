Tiroler Maurerlehrling wegen Mordes angeklagt

17-jähriger Vorarlberger wurde bei Musikfestival in Imst laut Anklage vorsätzlich getötet.

Die drei Vorarlberger wollten die Partynacht im Mai vergangenen Jahres so richtig genießen. Das „PROJECT-X-Festival“ lockte mit coolen Sprüchen und toller Musik. Der 17-jährigen Vorarlberger kehrte von dieser Party nicht mehr nach Hause. Er wurde von einem 19-jährigen Partygast erstochen. Mit Mordvorsatz, so die Anklage der Staatsanwaltschaft Innsbruck. „Notwehr“ behauptet der Angeklagte. Am 28. Mai ist der Schwurgerichtsprozess am Landesgericht Innsbruck. Für die Opferfamilie wird Anwalt Stefan Denifl nach Tirol reisen.