Tiroler Landtag hält Sondersitzung zur Teuerung ab

Der Tiroler Landtag hält am Donnerstag auf Antrag der Oppositionsparteien FPÖ, Grüne und NEOS eine Sondersitzung zum Thema Teuerung ab. Gefordert wird von der Landesregierung aus ÖVP und SPÖ unter anderem ein "Wohn-Entlastungspaket" mit 300 Millionen Euro für billigeres Wohnen. Die Oppositionsparteien übten im Vorfeld scharfe Kritik an den Koalitionären, warfen ihnen Untätigkeit vor und mahnten etwa auch niedrigere Strompreise ein.

Schwarz-Rot hatte der Sondersitzung indes am Wochenende bereits vorgebaut und angekündigt, im Rahmen einer neuen Wohnkosten-Verordnung zusätzliche vier Millionen Euro für Menschen in finanzieller Notlage zur Verfügung zu stellen. Zudem war ein Paket zur Abfederung der steigenden Mieten bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern geschnürt worden. In jenem Bereich sollten zusätzliche fünf Millionen Euro eingesetzt werden.