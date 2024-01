Tiroler Landesregierung schnürte "Fernpasspaket"

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Reutte für die viel befahrene, transitgeplagte Fernpass-Route ein "Fernpass-Paket" vorgelegt. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) will bei Tunnelprojekten nun ernst machen und kündigte die Errichtung der zweiten Tunnelröhre des Lermooser Tunnels sowie den Bau des Fernpasstunnels an. Insgesamt wird das Paket rund 500 Mio. Euro schwer sein.

Mattle will durch die Projekte die Sicherheit und den Verkehrsfluss auf der - vor allem bei Urlaubern aus dem Norden - beliebten Route verbessern. "Es ist höchste Zeit, dass sich etwas tut", sagte er. Gut die Hälfte der Investitionskosten soll in die zweite Röhre des Lermooser Tunnels fließen: 250 Mio. Euro sind dafür vorgesehen. Im Jahr 2026 soll mit dem vier Jahre dauernden Bau begonnen werden. Im Jahr 2029 soll mit der Umlegung des Verkehrs in die neue Röhre begonnen werden und 2030 die alte Röhre saniert werden. Der Startschuss für den 160 Mio. Euro schweren Bau des Fernpasstunnels soll ebenfalls 2026 erfolgen. Mit der Inbetriebnahme wurde im Jahr 2028 gerechnet. Weitere 90 Mio. Euro werden für Maßnahmen an der Strecke aufgewendet.

Darüber hinaus wird es künftig eine Bemautung auf der Fernpassstrecke geben. Die Gebühren werden sich für eine Pkw-Einzelfahrt auf rund 14 Euro belaufen, hieß es. Eine Jahreskarte wird für 140 Euro erhältlich sein. Anders wie auf der Felbertauernstrecke wird es aber - aufgrund des EU-Rechts zur Gleichbehandlung - keine Ausnahme für die Außerferner geben. Stattdessen versprach die Landesregierung eine "Außerfernförderung", je nach Haushaltsgröße in Höhe von 150 bis 200 Euro, die als Kompensation der Maut dienen soll.