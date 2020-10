Tiroler Künstlerin Decristoforo erhält Paul-Flora-Preis

Der vom Bundesland Tirol und dem Land Südtirol gemeinsam gestiftete Paul-Flora-Preis geht heuer an die Tiroler Künstlerin Sarah Decristoforo. Die Auszeichnung ergeht jährlich an junge Tiroler oder Südtiroler Künstler für deren Leistungen in der zeitgenössischen bildenden Kunst. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

"Mit Sarah Decristoforo wird eine junge Tiroler Künstlerin ausgezeichnet, die sich mit aktuellen Fragestellungen anhand unterschiedlichster Mittel wie Video, Sound, Text, Grafik, Performance und Licht auseinandersetzt", zitierte Landerätin Beate Palfrader (ÖVP) aus der Jurybegründung. Die Aufgabe der Kunst sei es auch, kritisch zu sein und den Finger in gesellschaftliche Wunden zu legen. Diese Verantwortung nehme Decristoforo ebenso wahr, wie es der Namensgeber des Preises getan habe, fügte Palfrader hinzu.

Der Südtiroler Landesrat Philipp Achammer (SVP) sah in Decristoforo eine junge Künstlerin, "die bereits eine ausgeprägte künstlerische Kompetenz und ein vertieftes soziales Verständnis" aufweise. Decristoforos Schwerpunkt liege in der formalen Pointierung und im Kommunikativen.

Decristoforo wurde 1983 in Hall in Tirol geboren. Sie studierte Kunstgeschichte, Kommunikation und Design sowie Bildende Kunst in Innsbruck und Linz. Sie lebt und arbeitet in Linz. Für ihre Werke erhielt sie bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen, wie den Förderpreis des Landes Tirol 2015 oder das "Hilde Zach Kunstförderstipendium der Stadt Innsbruck".

Der Preis wird seit 2010 in Erinnerung an den 2009 verstorbenen Künstler Paul Flora abwechselnd in Tirol und Südtirol vergeben. Über die Vergabe befindet eine Fachjury.