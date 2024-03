Tiroler Herzchirurgin plädiert für mehr "Aorta-Zentren"

Die an der Medizinischen Universität Innsbruck tätige Herzchirurgin Julia Dumfarth plädiert nach der Einstufung der Aorta als eigenständiges Organ für die vermehrte Durchführung von Aorta-Eingriffen und -Behandlungen in eigenen "Aorta-Zentren". Dadurch, dass die Hauptschlagader nunmehr als ein Organ gelte - wie etwa Herz oder Lunge - würden sich nämlich ganz neue Behandlungsansätze und Umgangsweisen mit der Aorta ergeben, argumentierte Dumfarth im APA-Gespräch.

"Fachübergreifend und interdisziplinär arbeiten" sei jedenfalls das Gebot der Stunde: "Das gelingt natürlich am besten in Aorta-Zentren", hielt Dumfarth fest. Solche gebe es zwar vereinzelt bereits, sie fordere und erwarte aber auch, dass in den nächsten Jahren noch weit mehr solcher Zentren etabliert werden. Zudem sollen die bereits vorhandenen noch "deutlich gestärkt werden," ergänzte sie ihre Forderung. "Die Aorten-Medizin wird künftig schlicht unterschiedlichste Personen brauchen, wie etwa Herzchirurgen, Radiologen, Anästhesisten, Genetiker", strich die Medizinerin heraus.