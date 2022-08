Tiroler FPÖ-Wahlkampf ohne Reime, aber mit Kickl, Rosenkranz

Die Tiroler FPÖ wartet für die Landtagswahl am 25. September mit einem klassischen blauen Wahlkampf auf: Tour, Zelt- und Dorffestbesuche, das Bespielen der Social Media-Kanäle, zwei Plakatwellen sowie bundespolitische Schützenhilfe. Sowohl Bundesparteiobmann Herbert Kickl als auch Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz werden Landesparteiobmann Markus Abwerzger zur Seite stehen. Auf die FPÖ-üblichen Wahlkampf-"Reime" wolle man verzichten, hieß es gegenüber der APA.

Kickl und Rosenkranz werden besonders beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Partei im Innsbrucker Congress am 10. September die Wahlkampftrommel rühren, erklärte Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter im APA-Gespräch. Jenem Ort übrigens, an dem am 13. September 1986 der legendäre Bundesparteitag mit der Machtübernahme Jörg Haiders stattgefunden hatte. Praktisch für die Freiheitlichen: Zur heißen Wahlkampfphase wird schließlich auch der Präsidentschaftswahlkampf schon gehörig angelaufen sein. Rosenkranz wird zudem ein weiteres Mal im "Heiligen Land" im Wahlkampfeinsatz sein. Mögliche weitere Auftritte der Bundes-Spitzen waren vorerst nicht fixiert, sie seien aber nicht gänzlich unmöglich, man halte sich das offen, so Wahlkampfleiter Haslwanter, der auf der Landesliste auf Platz zwei hinter Abwerzger kandidiert.