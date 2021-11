Tiroler Forscher optimieren Hai-Antikörper gegen Krebs

Seit rund 20 Jahren werden sogenannte therapeutische, im Labor künstlich hergestellte Antikörper vermehrt bei der Behandlung von Krebs, Autoimmunerkrankungen - und seit kurzem auch SARS-CoV-2 eingesetzt. Der Tiroler Chemiker Klaus Liedl arbeitet mit seiner 30-köpfigen Arbeitsgruppe an der Universität Innsbruck am optimalen Design dieser therapeutischen Antikörper. Dabei werden auch Fragmente von Hai- und Kamel-Antikörpern verwendet, beschrieb er im APA-Interview.

Antikörper sind ein zentraler Bestandteil des menschlichen Immunsystems. Die Proteine dienen dazu, eingedrungene Antigene oder beschädigte Zellen abzufangen, und sie so daran zu hindern, mit den Körperzellen zu interagieren oder in die Zellen einzudringen. Diese zentrale Funktion von Antikörpern hat die pharmazeutische Forschung dazu inspiriert, mithilfe molekularbiologischer Methoden sogenannte therapeutische Antikörper zu entwickeln.

Zudem können, so Liedl weiter, die therapeutischen Antikörper durch die molekularbiologische Auswahl relativ einfach für die Anwendung bei verschiedensten Krankheiten hergestellt werden. "Bausteine der Antikörper können wie Legoklötzchen kombiniert werden", meinte er. Da Antikörper Proteine sind, enthielten sie zudem keine toxischen Bestandteile, so der Universitätsprofessor, der am Innsbrucker Institut für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie forscht.

Aufgrund ihrer Größe können therapeutische Antikörper jedoch nicht oral eingenommen werden, sondern müssen gespritzt werden. Ansonsten würden sie einfach verdaut, merkte Liedl an. "Bis jetzt hat man therapeutische Antikörper für Krankheiten entwickelt, deren Angriffspunkte an der Zelloberfläche liegen - die also gut für die Antikörper erreichbar sind", führte der Wissenschafter aus. Um das Behandlungsspektrum auszuweiten, müssten die Antikörper aber auch in die Zelle oder in das Zentrale Nervensystem eindringen können. Hier kommen Kamel und Hai ins Spiel. Denn die Binderegionen ihrer Antikörper sind wesentlich kompakter aufgebaut als die menschlichen.