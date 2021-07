Tiroler Festspiele in Erl mit Pauken und Trompeten eröffnet

Die Tiroler Festspiele Erl sind Donnerstagabend von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) unter vorheriger Unterstützung von Pauken und Trompeten offiziell eröffnet worden. In den Reden von Platter und Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner standen die Corona-Krise und die Rolle von Tirol in ebenjener im Zentrum. Musikalisch griff man unter anderem zu Werken von Johannes Brahms.

Haselsteiner kam in seiner Rede jedenfalls schnell zum Kern der Sache. Das Land Tirol, das er auch als "sein Land" bezeichnete, sei in Pandemie-Zeiten viel "beschimpft und geprügelt" worden. "Umso mehr war Standhaftigkeit gefordert", betonte der Festspielpräsident. Diese schrieb er den Tirolern an sich und nicht zuletzt dem Landeshauptmann zu, der Tirol gegen Angriffe verteidigt habe. "Dass er die Saison im Winter 2020 am Höhepunkt beendete, war zudem eine mutige Entscheidung", strich Haselsteiner heraus.