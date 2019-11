Tiroler Festspiele Erl 2020 im Zeichen von Richard Wagner

Die Tiroler Festspiele Erl setzen im Sommer 2020 auf die Oper "Lohengrin" von Richard Wagner und auf die "Königskinder" von Engelbert Humperdinck. Die Rossini-Oper "Bianca e Falliero" komplettiert den Dreierreigen. Darüber hinaus fokussiert man sich auf die Musik von Ludwig van Beethoven und Franui.

Die Musik von Richard Wagner ist somit auch unter der Intendanz von Bernd Loebe eine wichtige Konstante in Erl. Für die Oper "Lohengrin" versprach der künstlerische Leiter am Donnerstag aufgrund einer jungen Regisseurin "Frische im Umgang mit Wagner", mit "Königskinder" ein "dunkles, schweres Meisterwerk, das in musikalischer Hinsicht sehr 'wagnerianisch' anmutet". "Bianca e Falliero" von Gioachino Rossini steht hingegen abseits der Wagner-Motivik, dessen Opernwerke haben in Erl aber ebenfalls bereits Aufführungstradition.