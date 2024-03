Tiroler Alkolenker flüchtete nach spektakulärem Unfall

Mit leichten Blessuren hat ein laut Polizei "mittelstark" alkoholisierter Pkw-Lenker einen spektakulären Unfall in Grän (Bezirk Reutte) überstanden und ist anschließend geflüchtet. Der Einheimische war in der Nacht auf Karsamstag auf der Tannheimer Straße B 199 ins Schleudern geraten und am Ende auf einem Supermarkt-Parkplatz auf dem Dach liegen geblieben.

Zuvor war der 27-Jährige in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, hielt sich 150 Meter auf dem Bankett, kam auf die Bundesstraße zurück, um links gegen die Böschung zu prallen und sich zu überschlagen. Der Unfalllenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde später in seiner nahe gelegenen Unterkunft angetroffen. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Rettung wurde der Mann in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.

Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Am Pkw entstand Totalschaden.