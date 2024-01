Tiroler AK-Wahl mit Zangerl und sechs Herausforderern

Die Tiroler Arbeiterkammerwahl vom 29. Jänner bis zum 8. Februar ist ein Kampf von sechs - mal mehr, mal weniger starken - "Davids" gegen einen "Goliath". Letzterer ist der schwarze Arbeiterkammerpräsident und Gelegenheits-ÖVP-"Rebell" Erwin Zangerl, der mit seiner Liste "AAB-FCG" aktuell 45 der 70 Kammerräte stellt und 61,4 Prozent vom letzten Urnengang 2019 zu verteidigen hat. Den haushohen Favoriten fordern unter anderem eine rote, blaue und grüne Liste heraus.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um die "FSG Tirol - Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen" mit Spitzenkandidat Bernhard Höfler (2019: 19,7 Prozent/14 Mandate), die "FPÖ - die soziale Heimatpartei / FPÖ" (2019: 8,7 Prozent/sechs Mandate) mit Frontmann, Landesparteigeneralsekretär und Landtagsabgeordneter Patrick Haslwanter und "Gemeinsam - Grüne in der AK & AUGE/UG (2019: 7,1 Prozent/fünf Mandate) mit Spitzenkandidatin Daniela Weissenbacher. Diese drei verfügen somit - neben der Zangerl-Liste - über Mandate in der aus den Kammerräten bestehenden Tiroler AK-Vollversammlung. Komplettiert wird der Stimmzettel durch "PFG - Deine parteifreie Interessenvertretung", die "Kommunistische Liste / KL" und die "Gewerkschaftliche Linke / GL".

Der Wahlkampf verlief bisher recht ruhig, Frontalangriffe der Herausforderer auf den übermächtigen, seit 2008 der AK vorstehenden Zangerl blieben großteils aus - auch vonseiten der FPÖ, die in früheren Zeiten schon einmal lautstark gegen vermeintliche und tatsächliche "Privilegien" von Kammeroberen zu Felde zog. Die Wahlwerber waren sich bei den Sachthemen bzw. Forderungen an die Politik in weiten Teilen recht einig.