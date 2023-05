Tiroler AK klagt Landesenergieversorger Tiwag

Die Tiroler Arbeiterkammer hat ihre Ankündigung wahrgemacht und den landeseigenen Energieversorger Tiwag wegen ihres Erachtens mangelnder Transparenz bei der Strompreiserhöhung im Jahr 2022 geklagt. Man habe ein Musterklage über den Verein für Konsumenteninformation (VKI) beim Landesgericht Innsbruck eingebracht, erklärte der schwarze Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl am Mittwoch. Die Tiwag wollte auf APA-Anfrage keine Stellungnahme zu der Klage abgeben.

Die Musterklage betreffe die Preisanpassung der Tiwag im Jahr 2022 (Arbeitspreis), so Zangerl. Diese sei im Wesentlichen mit der Entwicklung des Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) begründet worden. "Dies obwohl die Tiwag der größte Stromerzeuger aus Wasserkraft in Tirol ist", merkte der Arbeiterkammerchef verständnislos an. Er erwartete, dass die Tiwag in dem Verfahren "wohl auch ihre Kostenstruktur sowie ihre tatsächlichen Beschaffungskosten" offenlegen wird müssen, was bisher verweigert worden sei: "Für die notwendige Transparenz müssen jetzt die Gerichte sorgen, da die Tiwag dazu leider nicht bereit war."