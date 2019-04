Tiroler AK bringt Klage beim VfGH gegen Kassenreform ein

Der Sozialversicherungsreform der Bundesregierung droht Ungemach aus dem Westen. Die Tiroler Arbeiterkammer wird die bereits angekündigte Klage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) nun einbringen, erklärte deren schwarzer Präsident Erwin Zangerl gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Die Einbringung der Klage erfolgt zeitgleich mit der am Montag erfolgenden Konstituierung der sogenannten Überleitungsausschüsse für die fünf neuen, zusammengelegten Sozialversicherungsträger. Dass die Gremien künftig paritätisch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern besetzt werden, empört Zangerl: “Das wäre so, als ob die Arbeitnehmer in der neuen Sozialversicherung der Selbstständigen ebenfalls federführend mitbestimmen wollen”.