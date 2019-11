Tirol hilft betroffenen Wahlleitern in Causa BP-Wahl

Nachdem die Republik Österreich aufgrund der Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl von insgesamt 18 Wahlleitern Schadenersatz gefordert hatte, hat nun das Land Tirol für fünf betroffene Wahlleiter einen Vergleich mit dem Innenministerium geschlossen. Die Versicherung des Landes zahlt demnach 72.000 Euro, bestätigte das Land gegenüber der APA einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung".

Die Tiroler Wahlleiter waren mit Schadenersatzforderungen der Republik in Höhe von je 36.000 Euro, insgesamt also 180.000 Euro, konfrontiert. Das Land hat sich nun aber mit der Republik bzw. der Finanzprokuratur auf einen Generalvergleich in der Höhe von 72.000 Euro geeinigt. Die betroffenen Beamten, darunter vier Wahlleiter und ein Stellvertreter aus vier Wahlbezirken, müssen demnach nichts zahlen.