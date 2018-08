Tirol erwartet Unwetter-Schadenshöhe von bis zu 12 Mio. Euro

Nach den Unwettern im Arlberggebiet hat das Land eine erste Schadensbilanz gezogen. "Ohne noch die Höhe der Schäden an der Bahnstrecke zu kennen, müssen wir von zehn bis zwölf Millionen Euro Schadenssumme ausgehen", erklärte LH Günther Platter (ÖVP), der erneut eine "rasche und unbürokratische Hilfe" versprach.

Die Tiroler Landesregierung werde bereits am 15. August entsprechende Soforthilfemaßnahmen beschließen, so Platter. Etwa soll die Abgeltung der Schadenssummen mit Mitteln des Katastrophenfonds beschlossen und eine Sofortauszahlung von 50 Prozent des Landesanteils veranlasst werden. “Zudem bin ich mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Kontakt, der ebenfalls rasche Hilfe der Bundesregierung zugesichert hat”, erklärte Tirols Landeschef.