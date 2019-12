Tipps fürs Silvester-Feuerwerk

Silvester steht wieder vor der Türe - und auch in diesem Jahr ist speziell mit Feuerwerkskörpern wieder Vorsicht geboten.

Für viele gehört Feuerwerk zum Jahreswechsel wie der Christbaum zu Weihnachten. So schön das alljährliche Spektakel auch ist, es bringt auch seine Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt mit sich, so "Sicheres Vorarlberg" in einer Aussendung. Immer wieder kommt es zu Brandwunden, Gehörschäden oder sogar abgerissenen Körperteilen.