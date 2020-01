Rodeln ist nicht immer nur ein spaßiges Freizeitvergnügen, sondern kann mitunter auch gefährlich sein. Sicherheitsexperte Mario Amann hat die wichtigsten Tipps für sicheres Rodeln.

Jedes Jahr verletzen sich rund 300 Menschen beim Rodeln, so Amann gegenüber ORF Vorarlberg. Vor allem wer im steilen Gelände rodeln geht, sollte die Technik beherrschen. So sollten zum Bremsen in flachem Gelände beide Füße flach aufgesetzt werden, in steilem Gelände sollte der Rodel vorne aufgezogen werden, um die Bremswirkung zu erzielen. Alkohol sollte nur in Maßen getrunken werden.