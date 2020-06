Tipp dich zum Teamchef

Nach Marcel Koller ist nun Franco Foda Markenbotschafter des österreichischen Sportwetten-Anbieters tipp3, der als einer der Haupt­sponsoren der österreichischen Fuball-Nationalmannschaft fungiert.

Philip Newald weiß, wovon er spricht, wenn er meint: „Sportwetten sind eine sensible Branche. Daher ist es wichtig, authentisch und partnerschaftlich zu sein.“ Der Markt, so sagt der Geschäftsführer der Österreichischen Sportwetten GmbH, werde immer umkämpfter. Umso wichtiger ist ihm der Ruf von tipp3 als „österreichischer Buchmacher“. Gerade deshalb sei das Nationalteam mit seinem Teamchef der ideale Werbeträger.

Die Markenbotschafter, erst Marcel Koller und nunmehr Franco Foda, könnten unterschiedlicher nicht sein. Koller, sagt Newald, habe zu Beginn niemand in Österreich gekannt. „Aber die Euphorie um ihn und das Team durch die Qualifikation für die EURO 2016 war enorm. Für die Marke tipp3 war Koller richtiggehend ein Turbo.“ Nach dem dann doch enttäuschenden Abschneiden in Frankreich sei die Kommunikation mit dem Schweizer schwieriger geworden. Die Zusammenarbeit mit Foda verlaufe sehr professionell. Dieser habe auch Gefallen daran gefunden, sich in einer positiv-humorvollen Art den Fans zeigen zu können. Dass zudem die sportliche Qualifikation nach einem holprigen Start gelungen sei, habe Franco Foda zu einem idealen Werbeträger für tipp3 „in einem heiß umkämpften Markt“ gemacht.