Timmermans für Brexit-Aufschub in zwei Etappen

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat eine Verschiebung des Brexit in zwei Etappen ins Gespräch gebracht. "Wenn die Briten eine Verlängerung brauchen, müssen wir auch wissen wozu", sagte Timmermans den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag-Ausgaben).

“So lange das nicht klar ist, kann der Brexit nur um ein paar Wochen aufgeschoben werden – allein, um einen chaotischen Austritt am 29. März zu verhindern.” In dieser Zeit müssten die Briten dann sagen, was sie wollen, fuhr er fort: “Neuwahlen organisieren? Ein neues Referendum abhalten? Erst danach können wir über eine Verlängerung um mehrere Monate reden.”