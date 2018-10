Timmermans dürfte SPE-Spitzenkandidat werden

Nach dem Rückzug von Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) dürfte der EU-Kommissar Frans Timmermans sozialdemokratischer Spitzenkandidat bei der Europawahl werden. Er rechne mit einer Mehrheit für den Niederländer, sagte der frühere SPÖ-Europaabgeordnete Hannes Swoboda im APA-Gespräch. EVP-Bewerber Manfred Weber sieht er als möglichen "Platzhalter" für eine EU-Kommissionspräsidentin Angela Merkel.

Auch deswegen hat der langjährige Europaabgeordnete Zweifel, dass sich das Spitzenkandidatensystem zur Bestimmung des EU-Kommissionspräsidenten nach der Wahl im Mai 2019 so durchhalten wird lassen wie bei der Premiere im Jahr 2014. Schließlich sei die Mehrheitsbildung “komplizierter geworden”, verwies Swoboda auf die neue Bewegung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Man sollte den Spitzenkandidaten somit weniger als künftigen Kommissionspräsidenten sehen, “sondern als jemand, der einer Parteienfamilie ein Gesicht gibt”.

Als Handicap der Sozialdemokraten im Ringen um die EU-Topjobs sieht Swoboda, dass nur noch wenige nationale Regierungen sozialdemokratisch geführt seien, wobei einige davon politisch umstritten seien. Dies könnte ein Problem werden, wenn den Sozialdemokraten wieder der Posten der EU-Außenbeauftragten zufallen sollte. So wäre etwa die Schwedin Margot Wallström als eine der letzten potenziellen Kandidatinnen für dieses Amt aus dem Rennen, wenn in Stockholm eine Rechtsregierung an die Macht kommen sollte.