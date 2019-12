Tilo Berlin sagt im Grasser-Prozess als Zeuge aus

Am 126. Tag im Grasser-Prozess haben vier Zeugen zu den Vorgängen der rund 15 Jahre zurückliegenden Causa ausgesagt. Es offenbarte sich so manche Erinnerungslücke. Den Reigen eröffnete der ehemalige Hypo Alpe Adria-Chef Tilo Berlin, wo es um das "Schwiegermuttergeld" ging - 500.000 Euro, die Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser laut eigenen Angaben von seiner Schwiegermutter in der Schweiz bekam.

Tilo Berlin schilderte im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts, wie er damals im Spätherbst 2006 um Investoren für Genussscheine an der Hypo Alpe Adria geworben habe. Er habe auch mit Grasser gesprochen, aber nur in dessen Funktion als Finanzminister. Dass Grasser selber in einen Hypo-Genussschein investierte, habe er nicht gewusst. Richterin Marion Hohenecker hielt dem Zeugen dann ein E-Mail seiner Sekretärin an den - mitangeklagten - Walter Meischberger vor, in dem es heißt, "Sehr geehrter Herr Minister", im Auftrag von Tilo Berlin würde sie ihm die Unterlagen schicken. Angehängt sei auch ein Zeichnungsschein. Er habe Grasser nur Unterlagen schicken lassen. Wieso die an Meischbergers E-Mail-Adresse gingen, könne er nicht erklären, so der Zeuge.