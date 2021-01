TikTok: Supermarkt-Besucher bekommen Corona-Impfung

Weil die eigentlichen Kandidaten nicht zum Termin erschienen, bekam David MacMillan eine Corona-Impfung, veröffentlichte das Video auf TikTok und ging mit dem Clip viral.

Der Grund: David MacMillan war mit einem Freund in der US Hauptstadt Washington einkaufen, als er überraschend von der Mitarbeiterin einer Apotheke angesprochen wurde: "Sie hat sich zu uns umgedreht und gesagt, 'hey, ich habe zwei Impfdosen und muss sie wegwerfen, wenn ich sie nicht jemandem geben kann. wir schließen in 10 Minuten, wollen sie den Moderna-Impfstoff?'" McMillan selbst lobte die Drogereiangestellte als Heldin und betonte, dass er mit seinem Clip auf die zahlreichen Fehlinformationen rund um die Impfung aufmerksam machen wolle.