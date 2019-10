Diversion für 34-Jährige bei Korneuburger Tigerbabys-Prozess

Eine 34-Jährige ist am Montagnachmittag in Korneuburg vor Gericht gestanden, weil sie zwei mittlerweile verstorbene Tigerbabys im August aus ihrer Heimat Slowakei nach Österreich gebracht hatte. Der Prozess wegen Verstoßes gegen das Artenhandelsgesetz endete nach nur wenigen Minuten mit einer Diversion. Das Verfahren wird eingesellt, wenn die Slowakin binnen 14 Tagen 600 Euro bezahlt.

Die Causa wurde publik, nachdem die beiden Vierbeiner infolge eines Hinweises am 8. August in der Wohnung der Angeklagten in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) sichergestellt worden waren. Die Raubkatzen hatten sich dort in der Badewanne unter einer Wärmelampe befunden. Die Krankenschwester, die nebenbei in ihrer slowakischen Heimat in einer Tiereinrichtung arbeitet, will die Exoten zwischen zwei Terminen bei einem österreichischen Veterinärmediziner bei sich untergebracht haben. Die sichergestellten Tigerbabys wurden schließlich dem Tiergarten Schönbrunn übergeben, wo sie Ende August starben.