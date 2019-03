Tierschützer-Affäre weiter im BVT-Ausschuss

Der BVT-U-Ausschuss hat sich am Dienstag weiter mit der Tierschützer-Affäre beschäftigt. Befragt wurde Kleider-Bauer-Chef Peter Graf, auf dessen Bitten es wegen der Anschläge von Tierschützern gegen die Bekleidungskette zu einem hochkarätigen Polizei-Treffen kam, dessen Ergebnis die umstrittene "SoKo Bekleidung" war. Einen politischen Hintergrund bestritt Graf - er habe solche Kontakte gar nicht.

Die Opposition und die Tierschützer vermuten, dass Geschäftsleute wie Graf, die sich von Anti-Pelz-Aktionen gestört gefühlt haben, Einfluss im Innenressort geltend gemacht haben, um Ermittlungen loszutreten. Die eigenen Aussagen Grafs, seit 2000 Geschäftsführer von Kleider Bauer, erhärteten diese These am Dienstag nicht wirklich: Zwar rief Graf im Ministerbüro an – einen Rückruf erhielt er demnach aber erst nach hartnäckigen Wiederholungen, wie er dem Ausschuss erklärte. Den damaligen Innenminister Günther Platter (ÖVP) habe er nicht gekannt, “nur aus dem Fernsehen” – aber er sei doch immerhin der “Chef” (der Polizei) gewesen, deshalb habe er ihn kontaktieren wollen, argumentierte der Kleider-Bauer-Geschäftsführer. Auch sonst habe er keine Kontakte zur ÖVP, Parteispenden seien ebenfalls nicht geflossen, betonte er.