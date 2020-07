Tierquäler schnitt in OÖ Ente Beine ab: Ergreiferprämie

Ein oder mehrere Tierquäler haben einer Wildente in Ried im Innkreis die Beine etwa bei der Hälfte abgeschnitten und ihr die Flügel gestutzt. Eine Spaziergängerin sah das Tier am Freitagvormittag beim Spazierengehen neben einem Weg hinter dem Freibad und verständigte die Wildtierhotline der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe, wie diese am Samstag berichtete.

Die Frau nahm die misshandelte Ente mit und übergab sie den Tierschützern. In den offenen Wunden der Beinstumpen hatten sich bereits Maden eingenistet. Die Wunden wurden aufwendig von den Maden befreit und versorgt, das Tier mit Antibiotika und einem Schmerzmittel behandelt.

"Aufgrund der sich häufenden Fälle verdoppeln wir die Ergreiferprämie auf Euro 2.000. Das arme Tier kann sich nicht weit vom Tatort wegbewegt haben. Jeder Hinweis ist wichtig, diese Tierquäler müssen endlich gestoppt werden", war Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler empört. Die Pfotenhilfe erstatte auch in diesem Fall Anzeige bei der Polizei. Den Tätern drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Hinweise - auch über das Kontaktformular auf - seien jederzeit willkommen, betonte den die Tierschützer.