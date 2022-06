TIERisch nachhaltig unterwegs

E-Mobility liegt im Trend und die Möglichkeiten der nachhaltigen Mobilität werden immer vielfältiger.

Viele Städte bieten nun gerade für Kurzstrecken auch öffentliche E-Fahrzeuge an. In Vorarlberg sind mittlerweile schon 250 TIER E-Scooter im Einsatz.

Dafür eingesetzt hat sich Marlene Johler. Sie ist Regional Managerin bei TIER Mobility und Founder & CEO von MindX. Als Referentin für Circular Transitions beim Circular Economy Forum Austria berät sie Unternehmen außerdem beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

TIER Mobility – das Mikromobilitätsunternehmen, das die TIER-E-Scooter bereitstellt – ist der erste klimaneutrale Anbieter für Mikromobilität. Wie schätzen Sie die derzeitige Lage ein, gewinnt die E-Mobilität, dank der hohen Spritpreise, mehr an Fahrt?

Unsere E-Scooter erfreuen sich in Österreich großer Beliebtheit, allerdings war das Angebot bisher auf große Städte limitiert. Jetzt gehen wir vermehrt auf kleine Städte und Gemeinden zu. Das finde ich spannend, weil es hier einen großen Mobilitätsbedarf gibt und wir erst beweisen müssen, dass es auch in diesem Setting möglich ist, E-Scooter-Sharing gewinnbringend zu betreiben. Insgesamt sehen wir, dass E-Mobilität seit einigen Jahren an Fahrt gewinnt. Die hohen Spritpreise sind ein zusätzlicher Push, um den Übergang zur E-Mobilität zu beschleunigen.

Wie funktioniert das System hinter den E-Scootern und wie wird es in der Bodenseeregion bisher angenommen?

Es funktioniert sehr einfach: Man sieht in der App nach, wo der nächste E-Scooter steht, entsperrt diesen über die App und beendet die Miete, sobald man am Ziel ankommt. Die Mietgebühr wird von der hinterlegten Kreditkarte abgebucht. Unser Operationsteam kann den Standort und Batteriestatus von jedem E-Scooter live nachverfolgen und bei Bedarf mit einem unserer E-Servicefahrzeuge vorbeifahren, um die Batterie auszutauschen und einen Check des E-Scooters durchzuführen. Wir sind seit September letzten Jahres in Dornbirn und seit Mai dieses Jahres in Bregenz aktiv und begeistert, wie gut das Angebot angenommen wird. Dies stimmt uns für unsere Expansionspläne in Vorarlberg sehr positiv.

Ist ein solches E-Mobilitätsangebot auch noch für weitere Vorarlberger Städte und Gemeinden geplant?

Ja! Wir sehen in Vorarlberg großes Potenzial für unsere E-Scooter, vor allem für den letzten Kilometer, also z.B. vom Bahnhof nach Hause oder um kurze Wege zu bewältigen. Wir sind momentan mit einigen Städten und Gemeinden in Gesprächen, um unser E-Scooter-Angebot im Rheintal auszubauen. Wo wir wann starten, hängt von den Städten und Gemeinden ab.

Wie sieht die Zukunft der Mikromobilität aus Ihrer Sicht speziell in Vorarlberg aber auch in ganz Österreich aus? Gibt es schon konkrete Visionen, wohin die Reise gehen soll?

In den kommenden Jahren wird sich noch viel tun. Die Mobilitätsbranche ist sehr dynamisch. Wir sind aktuell dabei, unsere Flotte in vielen europäischen Städten mit E-Bikes zu erweitern, um ein noch breiteres Mobilitätsangebot bieten zu können. Langfristig sind zudem Mehrsitzer-Fahrzeuge geplant, damit man auch mit Kind und Kegel nachhaltig ans Ziel kommt.

Wir sehen in Vorarlberg viele positive Entwicklungen, wie z.B. der Ausbau der Radinfrastruktur. Persönlich wünsche ich mir, dass ich in Vorarlberg künftig mit einem multimodalen Verkehrsangebot so schnell von A nach B komme, dass ich kein Auto mehr benötige. Aktuell ist das schwer möglich, deshalb setzen wir genau hier an.