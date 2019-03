Tiergarten Schönbrunn: Die Chefin zieht sich heuer zurück

Der Tiergarten Schönbrunn wurde im Vorjahr zum fünften Mal zum besten Zoo Europas gekürt - und Ende Mai kommt Yuan Yuan, der männliche Neuzugang im Pandagehege. Direktorin Dagmar Schratter, die am morgigen Dienstag 65 wird, kann ihren Geburtstag ziemlich entspannt feiern. Möglicherweise ist aber auch ein bisschen Wehmut dabei. Denn Ende des Jahres geht die seit 2007 amtierende Chefin in Pension.

Sie hat sich 2016 ausbedungen, nur mehr drei Jahre anzuhängen – und nicht wie sonst üblich fünf Jahre. Bereut hat sie diese freiwillige Beschränkung nicht, wie sie am Montag im APA-Interview versicherte: “Ich denke, das ist genug, es passt genau. Wir haben in den vergangenen Jahren viel gemacht, aber jetzt soll man wieder jüngere Kräfte walten lassen.”

Mit dem “viel gemacht” bezieht sich Schratter nicht nur auf die zahlreichen Initiativen und Projekte, die für jeden Zoobesucher sicht- und erlebbar sind. Auch den internen Abläufen habe sie einen Schwerpunkt gewidmet, wie sie betonte: “Wir haben von Beginn an an der Verbesserung der innerbetrieblichen Strukturen gearbeitet.” Zudem habe sie sich bemüht, dem Natur- und Artenschutz und auch der Forschung mehr Gewicht zu geben.

Im Fokus stand dabei die heimische Natur. Und so können am historischen Areal inzwischen nicht nur Panda, Elefant, Tiger und Co. bewundert, sondern auch ein Naturerlebnisweg oder ein Baumkronenpfad entdeckt werden. Voraussetzung für sämtliche Initiativen seien die nötigen – auch finanziellen – Ressourcen, wie die Tiergarten-Direktorin anmerkte: “Ich denke, wir stehen auch wirtschaftlich auf stabilen Beinen, in den letzten Jahren gab es immer über 100 Prozent Selbstkostenabdeckung für den operativen Bereich. Das ist wichtig, weil sonst kann ich das alles nicht umsetzen, was wir so vorhaben.”