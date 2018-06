Tierbabys begeistern Wildparkfans

VN-Kinderreporter auf den Spuren von Luchsen, Wölfen und Waschbären.

Feldkirch Wenn die Blumen blühen und die Tage allmählich länger werden, dann werden auch bei den 120 Tieren des Feldkircher Wildparks Frühlingsgefühle geweckt. Das Ergebnis: Babyboom auf dem Ardetzenberg. Also beschloss Kinderreporter Jason Durell, dem Park einen Besuch abzustatten. „Grundsätzlich befinden sich im Wildpark heimische bzw. heimisch gewordene Tiere“, erklärt Wildpark-Geschäftsführer Wolfgang Burtscher. So stamme der Waschbär ursprünglich nicht aus Europa, sei in den letzten Jahrzehnten aber bei uns heimisch geworden. Im Wildpark sind die vier Waschbären bei Kindern eine Attraktion. „Ebenfalls der Kinder wegen haben wir uns vor drei Jahren entschlossen, Minischweine und Ziegen unterzubringen.“ Zwar keine „klassischen“ Wildparktiere, aber für die Kinder eine beliebte Abwechslung. Eine weitere Abwechslung ist der Sparefroh-Spielplatz. Dieser soll mit Unterstützung der Sparkasse ausgebaut werden, erklärt Burtscher.

Weitere Pläne

In den nächsten Wochen wird der städtische Forst außerhalb der Gehege und in der Umgebung des Wildparks weit mehr als 1000 Bäume pflanzen. Ebenfalls in den nächsten Wochen wird ein Bienen-Lehrstand im Bereich des Fuchshauses, eingerichtet vom Imkerverband, in Betrieb genommen. Damit soll den Besuchern die gefährdete Bienenwelt nähergebracht werden, erläutert Burtscher. Außerdem will der Wildpark in den nächsten Jahren zur besseren Unterbringung der immer zahlreicher werdenden Führungen eine Art Wildparkhaus errichten, dessen Finanzierung aber noch nicht gesichert ist. ETU