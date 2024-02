Tiefschnee-Tango: Argentinischer Snowboarder gerettet

Ein argentinischer Snowboarder erlebte im Skigebiet Zürs eine dramatische Talfahrt, als er bei schlechter Sicht die Orientierung verlor und in einer prekären Situation am Rande eines steil abfallenden Bachbettes landete.

Am Montag, dem 19. Februar 2024, fand sich ein 46-jähriger Snowboarder aus Argentinien in einer gefährlichen Lage wieder. Geplant war eine entspannte Abfahrt vom Gipfel der Seekopfbahn.

Dramatische Situation am Jazzibach

Der 46-Jährige hatte ursprünglich geplant, mit einem Begleiter im freien Skiraum talwärts zu fahren. Die schlechten Sichtverhältnisse führten ihn jedoch in Richtung des Tobels "Jazzibach“, wo er in eine ausweglose Situation geriet. In der Hoffnung, sich selbst zu retten, unternahm der Sportler ein waghalsiges Manöver. Nachdem er sein Snowboard abgeschnallt hatte, rutschte er unkontrolliert in Richtung des "Jazzibach"-Tobels. Ein kleiner Felsvorsprung und ein Gebüsch wurden zu seinen unfreiwilligen Rettern in dieser brenzligen Situation.