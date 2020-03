Tickets, Reisen, Storno - Infos für Fans zur EM 2021

Der neue Termin für die Fußball-EM steht. Nach der Verschiebung des Kontinentalturniers mit zwölf Gastgebern aufgrund der Coronavirus-Krise um ein Jahr soll die Europameisterschaft nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 steigen. Doch abseits davon gibt es derzeit kaum Gewissheiten im Weltfußball. Das Wichtigste, was Fans jetzt wissen müssen, im Überblick:

Nach dem bereits zuvor abgesagten Testspiel auswärts gegen Wales (27. März) fällt durch die Entscheidung der UEFA auch das Länderspiel in Wien gegen die Türkei (30. März) ins Wasser. Dass die als EM-Tests geplanten Duelle mit England in Wien (2. Juni) und mit Tschechien in Prag (7. Juni) stattfinden können, ist ebenfalls fraglich. Der nächste Termin wäre dann am 4. September das Auswärtsmatch gegen Norwegen zum Start der Nations League.