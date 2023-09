Ti-volley Innsbruck und Hypo Tirol gewinnen Supercup

Die Frauen von TI-volley Innsbruck haben den Supercup der Austrian Volley League (AVL) gewonnen und damit Titelverteidiger Steelvolleys Linz-Steg entthront. Die Lokalmatadorinnen setzten sich am Montag in der Olympiahalle Innsbruck in einem spannenden Schlagabtausch mit 3:2 (-16,24,22,-23,14) gegen die Triple-Siegerinnen der abgelaufenen Saison durch. Bei den Männern holte sich Hypo Tirol mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Union Raiffeisen Waldviertel den Supercup.

"Die Freude über den ersten Titel der Vereinsgeschichte ist riesengroß", sagte TI-volley-Obmann Michael Falkner im ORF. "Die Neuverpflichtungen waren die richtige Wahl. Die Stimmung im Team ist sehr gut. Es wird sicher eine ganz spannende Meisterschaft." Der favorisierte Double-Sieger Hypo Tirol gewann wenig später gegen die Waldviertler klar mit 3:0 (23,15,22). Im Vorjahr hatten die Nordmänner aus Niederösterreich noch die Supercup-Premiere für sich entschieden, das Tiroler Volleyballteam dafür die Meisterschaft und den Cup.

"Wir sind happy, vor einer super Kulisse daheim den Titel geholt zu haben", sagte Hypo-Kapitän Niklas Kronthaler. Auch sein Trainer Stefan Chrtiansky war erfreut. "Ich bin zufrieden. Es war wichtig für die Mannschaft, positiv zu starten", sagte der Coach, dessen Team anders als bei den Waldviertlern nahezu unverändert in die neue Saison gehen wird. Am Samstag starten die beiden Ligen in die neue Spielzeit.