Thunberg kritisiert vor UN-Klimagipfel Schottlands Ölpläne

Zwei Monate vor der UN-Klimakonferenz (COP26) in Glasgow hat Klimaaktivistin Greta Thunberg die Umweltpolitik des Gastgebers Schottland kritisiert. Entgegen der Beteuerungen der schottischen Regierung sei die britische Region keine Vorreiterin im Kampf gegen den Klimawandel, sagte die Schwedin am Dienstag der BBC. Thunberg nannte als Beispiel Pläne für ein neues Ölfeld nahe der Shetland-Inseln.

"Das fasst vielleicht die ganze Situation zusammen, in der wir uns befinden: Der Cop-Ausrichter plant, die Infrastruktur für fossile Brennstoffe auszubauen, neue Ölfelder zu erschließen und so weiter", sagte Thunberg. "Es gibt einige Länder, die etwas mehr tun als andere, aber wenn wir es aus einer breiteren Perspektive betrachten, können wir mit Sicherheit sagen, dass es - zumindest im globalen Norden - keine Länder gibt, die auch nur annähernd das tun, was nötig wäre."